P21M marijuana nasamsam sa Sulu

Aabot sa P21 milyong halaga ng hinihinalang marijuana ang nasabat ng mga sundalo sa isinagawang raid sa Barangay Masjid Punjungan, Kalingalang Caluang, Sulu.

Ayon kay 4th Marine Brigade at Naval Task Group Sulu Commander Col Hernanie Songano, aabot sa dalawang ektarya ang sinalakay na plantation site at pag-aari umano ng isang ‘Utoh’.

“We have burned the marijuana on site and we will continue to scour the aforesaid area to locate other possible sites of marijuana plantation,” sabi ni Songano.

Malaking tulong umano ito para sa anti-drug campaign ng pamahalaan, ayon naman kay Joint Task Force-Sulu Commander MGen William Gonzales.

Samantala, nasabat naman sa hiwalay na operasyon, kasama ng Omar Municipal Police, ang nasa P81,600 halaga ng hinihinalang shabu at mga baril, habang arestado ang dalawang suspek ang naaresto.

Kinilala ang umano’y mga drug dealer na sina Dawam Awam at Gabriel Silbiñis, na supplier umano ng iligal na droga at marijuana sa Abu Sayyaf Group.

“Firearms were found at his residence as he is also a known gunsmith in Omar. We have captured his illegal assets; we are confident that he can no longer continue his illegal dealings,” ani Songano. (Kiko Cueto)