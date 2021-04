P210M shabu nasamsam, 2 tulak tigok sa Las Piñas

Patay ang dalawang big-time drug pusher habang tinatayang nasa 31 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P210 milyon ang nasamsam sa mga ito, matapos ang buy-bust operation ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG) sa Las Pinas City, Martes ng gabi.

Ayon kay PNP chief General Debold Sinas, ang mga suspek na nakilalang sina Coco Amarga at Andrew Guinto Garcia, ay nakipagbarilan sa mga operatiba dahilan ng agaran nilang kamatayan. Kilala rin umano ang mga ito na distributor ng iligal na droga sa Metro Manila at kalapit na rehiyon.

“Their source of illegal drugs came from a certain Chinese National from the country of Myanmar and being discreetly transported to a warehouse somewhere in Pampanga,” ani Sinas sa isang panayam kahapon.

Sa ulat, kinasa ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at National Capital Region Police Office (NCRPO), alas-10:00 ng gabi sa Brgy. Pamplona 3.

Nakabili ng isang kilo ng shabu ang poseur buyer sa mga suspek subalit nakahalata umano ang mga ito na pulis ang kanilang katransaksyon dahilan upang magkaroon ng shootout.

Nakuha rin sa lugar ang sasakyan na gamit ng mag suspek at dalawang .45 baril.

Ayon pa sa pulisya ang mga napatay na suspek ay pawang mga new player at nangangailangan ng pera kaya mabilisan ang pag buy-bust.

“Ang tingin namin nangangailangan sila ng pera para ipagpatuloy yung distribution nila,” sabi ni Sinas. (Edwin Balasa)