P20M smuggled Ferrari, Mercedes nasabat ng BOC

Nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) ang isang smuggled Ferrari at dalawang Mercedes-Benz na nagkakahalaga ng P20 milyon at itinago sa likod ng isang container van ng mga used clothing o ukay-ukay na mula sa Japan.

Ayon kay Alvin Enciso, chief ng Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP), ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakasabat ng mga naturang smuggled luxury vehicles, ay bahagi ng COPLAN TSEKOT, na naglalayong itigil ang pagpasok ng mga puslit na sasakyan sa mga daungan ng bansa.

Nabatid na kaagad namang nagpalabas ng Warrant of Seizure and Detention (WSD) si MICP District Collector Romeo Rosales para sa posibleng paglabag sa Section 1400 ng Republic Act 10863 o mas kilala sa tawag na Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).

Ang mga naturang smuggled luxury vehicles ay kinabibilangan ng puting Ferrari Scuderia 430, isang gray Mercedes Benz E220, at isang asul na Mercedes Benz SLK 55.

Ang container ay naka-consigned sa JLFDM Consumer Goods Trading, na siya ring consignee ng mga P10-milyong halaga ng Mercedes-Benz, Porsche, at Toyota sports cars na una nang kinumpiska ng BOC noong nakaraang buwan.

Nabatid na 33 pack ng mga ukay-ukay ang inilagay sa threshold ng container upang takpan ang mga naturang puslit na luxury vehicles.

Nakadiskubre naman ang mga inspector ng mga plywood sa likod ng mga ukay-ukay upang hindi bumagsak ang mga ito sa mga sasakyan, na sadyang itinago sa hulihang bahagi ng container.

Sinabi ni Enciso na ang mga personnel ng Enforcement and Security Service (ESS) at Formal Entry Division (FED) ay naroon sa lugar nang isagawa ang “100 percent physical examination” sa shipment, na orihinal na idineklara na naglalaman ng mga used truck parts at iba pang accessories.

Inirekomenda ng CIIS-MICP ang issuance ng Alert Order, at nilagdaan naman ni Rosales.

Kaugnay nito ay binalaang muli ni Customs Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero ang mga smugglers na itigil na ang kanilang illegal na aktibidad dahil ipagpapatuloy ng ahensiya ang pagiging aktibo sa kanilang border security at intelligence gathering activities.