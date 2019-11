P20B ‘parked’ pork sa DILG, DPWH kakatayin ni Digong

MALABONG makalusot kay Pangulong Rodrigo Duterte ang umano’y P20 billion ‘parked projects’ na nakapaloob sa 2020 proposed national budget.

Inihayag ito ni Presidential Spokesman Salvador Panelo kasunod ng pagbubunyag ni Senador Panfilo Lacson na walang partikular na detalye kung anong proyekto o programa ang paggagamitan ng nabanggit na pondo.

Sinabi ni Panelo na kailangang tukuyin ni Lacson kung saang bahagi ng panukalang budget nakalagay ang pondo para matanggal ito ng Presidente.

“Tell Senator Lacson to point out the specific item in the General Appropriation Act or GAA and the President will remove it,” ani Panelo.

Ang P20 bilyon na pondo ay nakalagay umano sa ilalim ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sinabi ni Panelo na kapag napatunayang may malaking pondong itinabi sa panukalang budget na hindi alam ang paggagamitan ay tiyak na hindi makakalusot sa Presidente.

Mayroon aniyang kapangyarihan si Pangulong Duterte na i-veto ang GAA kapag nakitang hindi ito alinsunod para sa interes ng mamamayan.

Matatandaang sa nilagdaang 2019 budget ay nasa P95.3 billion ang vineto ng Pangulo kabilang na ang mga sinasabing isiningit ng mga mambabatas na pondo sa ilalim ng DPWH.

Ngunit ayon kay Lacson, sa Senado pa lang ay ipatatanggal na niya ang P20 bilyong parked fund sa DILG at DPWH. Naniniwala rin ang senador na pork barrel fund ang mga naka-park na pondo sa dalawang ahensiya ng gobyerno. (Aileen Taliping/Dindo Ma­tining)