P200M ‘smuggled spare parts’ ng sasakyan nasamsam sa QC

Mahigit kumulang sa P200 milyon halaga ng ‘smuggled spare parts’ ng sasakyan, truck at jeep na mula umano sa China ang nasamsam sa isinagawang pagsalakay ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs (BOC), National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Coast Guard (PCG) sa Novaliches, Quezon City noong Biyernes ng hapon.

PInangunahan ni Alvin Enciso, hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS), ang raid matapos na may makarating sa kanyang impormasyon na ang laman ng warehouse ang mga smuggled na piyesa ng sasakyan.

Nadakip ang may-ari ng warehouse na si Lester Samson Lino na may pangalan sa business permit nito na LS Lino Property Leasing na matatagpuan sa unit A at B 419 Qurino Highway , Talipapa.

Bukod sa ismagel ang mga spareparts na binibenta ni Lino sa mga parukyano nito mula sa bansang China ay pinapalabas nito na ang mga piyesa ay mula sa bansang Japan kung kaya’t mataas ang benta nito.

“Yung mga spareparts mula sa China ay kanilang nirerepack muli at inilalagay sa karton na may nakalagay na made in Japan” ani Enciso.

Nahaharap ngayon sa patung-patong na kaso ang nasabing suspek. (Dolly B. Cabreza)