P200K para sa Hall of Famer

Itinaas ng bumubuo sa Philippine Sports Hall of Fame (PSHOF) ang makakamit na insentibo ng mga dating national athlete at coach na makakasama sa 10 bagong mga iluluklok sa Hall of Fame ng Sports sa bansa.

Inihayag ni PSHOF Secretariat Head at PSC Trael Unit Chief Anna Christine Abellana sa programa na PSC Hour na ang dating insentibo na P100,000 ay P200,000 na.

“THE PSHOF Board has decided and approved that the incentive for this year, huwag naman sana po magagalit ang mga mas naunang na-enshrined, sa P200,000.00 ang magiging incentive. It is because of the need of the times and also, P100K is not enough as some of them ay nagme-medicine na rin,” sabi ni Abellana.

Base sa Republic Act No. 8757 o ang Philippine Sports Hall of Fame Act, ang highest sports award-giving body ay binibigyang karapatan na mag-enshrine ng mga Pilipinong atleta, coach at trainer na nakagawa ng malaking kontribusyon sa Philippine sports at naisagawa ang unang induction noong 2010.

Ilang sa mga nakakuha sa award ay sina Asia’s first Chess Grandmaster Eugene Torre, Asia’s Fastest Woman Lydia de Vega, Bowling World champions Rafael “Paeng” Nepomuceno at Olivia “Bong” Coo, at Filipino boxing legend Gabriel “Flash” Elorde. (Lito Oredo)