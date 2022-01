P20 barya pasok sa Int’l best coin

Nahilera ang P20 barya sa mga finalist bilang best new coin sa International Currency Awards, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Ang bagong barya, na tinatawag na new generation currency (NGC) coin, ay isa sa mga finalist para sa Excellence in Currency 2022 Awards sa ilalim ng Best New Coin or Series ng International Association of Currency Affairs (IACA).

Ang mga finalist ay pinili mula sa 39 proyekto ng 20 central bank, tatlong commercial banknote issuer, siyam na supplier sa banknote industry at isang banknote distribution system.

Nakatakda umanong ianunsyo ang mga magwawagi sa Pebrero 22.

Inilabas ang P20 NGC coin noong 2019, kung saan bida pa rin dito si dating presidente Manuel Quezon habang nasa kabilang parte naman ang logo ng BSP at Malacañan Palace.