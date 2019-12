P20 barya nilabas na, P5 may bagong hugis

INILUNSAD kahapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang bagong P20 barya at ang redesigned na limang piso na bahagi ng tinatawag nitong New Generation Currency (NGC) coin series.

Unang inilunsad ng BSP ang NGC coin series noong 2018 at inulan ito ng batikos sa mga madalas gumamit nito tulad ng mga jeepney driver at mga tindera dahil halos kasing laki lang ng limang pisong coin ang lumang piso at kapareho pa ng kulay.

Sabi ni BSP governor Benjamin Diokno, pinapakita ng paglabas ng bagong limang pisong barya na nakikinig ang BSP sa batikos at kumikilos ito para mailapit ang organisasyon sa tao.

“This shows the Bangko Sentral listens to the public’s observations as it endeavors to bring central banking closer to the people,” Diokno said.

Si Pangulong Manuel L. Quezon pa rin ang nasa harapan ng 20-pisong barya at sa likod nito ay ang Malacañan Palace, ang halamang Nilad, at ang logo ng BSP.

Ang bayaning si Andres Bonifacio pa rin ang nasa limang pisong barya at sa likod na ito ay ang halamang Tayabak at ang logo ng BSP. Nonagon o siyam ang sides ng bagong limang pisong barya at hindi na ito bilog para hindi na makalito.

Ayon kay Diokno, mas murang gawin ang pe­rang papel kaysa sa coin ngunit anim na buwan lamang ang tinatagal nito sa sirkulasyon samantalang tumatagal ng 10 hanggang 15 taon ang barya.

Sabi niya, gagawin pa rin ang palpak na limang pisong barya ngunit uubusin na lamang ng BSP ang suplay nito ng material para rito at puro ang may tungki nang limang piso ang gagawin pagkatapos. (Eileen Mencias)