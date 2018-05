P2.7M 4Ps sa Ifugao hinoldap

UMABOT sa halagang P2.7 milyon na para sana sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (PPPP) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang tinangay ng hindi pa kilalang mga armadong grupo matapos holdapin ang tatlong biktima na may dala ng pera kamakalawa nang gabi sa bayan ng Kiangan sa lalawigan ng Ifugao.

Base sa inisyal na imbestigasyon ng Ifugao Police Provincial Office (PPO), dakong alas-siyete nang gabi nang holdapin ng mga suspek ang tatlong empleyado ng Lagawe Multipurpose Development Cooperative (LMDC) sa Sitio Awa, Barangay Julongan sa bayan ng Kiangan.

Napag-alaman na lulan ng motorsiklo ang mga biktima nang harangin ng mga armadong suspek at kinuha ang dala nilang pera na nagkakahalaga ng P2.7 milyon.

Matapos makuha ang nabatid na halaga ng pera ay mabilis na tumakas ang mga suspek patungo sa kabilang barangay.

Tinitignan ang anggulong inside job sa insidente.