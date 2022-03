P2.5M daily lugi ng mga carrot farmer

May average na P2.5 milyon ang nawawala sa mga lokal na magsasaka ng gulay kada araw dahil sa pagdagsa ng smuggled carrots sa mga pamilihan sa bansa.

Ito ang ibinunyag ng isang grupo sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole tungkol sa agricultural smuggling.

“Starting last year, the decline of our orders coming from the different key markets declined to 20 to 40 percent. Last year, 20% lang [it’s only 20%], but this year, because the volume of the smuggled carrots doubled, nagdoble na rin po ‘yong decrease ng orders,” ani Agot Balanoy, public relations officer ng League of Associations ng La Trinidad Vege¬table Trading Areas.

“The monetary value of this percentage, at an average, is equivalent to P2.5 million per day, which is a loss on the part of the farmers,” dagdag pa niya.

Ito ang pangalawang pagdinig ng Senado sa agricultural smuggling. Unang isinagawa ang pagsiyat noong Disyembre 2021. Tinalakay din ng komite ang pagkalat ng smuggled Chinese vegetables sa bansa. (Dindo Matining)