P2.5B pondo sa COVID bakuna aprub kay Duterte

INAPRUBAHAN na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ng P2.5 bilyong pondo sa ilalim ng panukalang 2021 General Appropriation Act para sa 22 milyong Pilipino sa oras na mayroon ng bakuna laban sa Covid 19.

Ito ang inihayag ni Dr. Aleli Annie Grace Sudiacal ng Bureau of International Health Cooperation ng Department of Health (DOH) sa pulong ng House Committee on People’s Participation na pinamumunuan ni Rep. Florida “Rida” Robes ng San Jose Del Monte City, Bulacan na layong makipag-ugnayan at mapadali ang pagkakaroon ng bakuna laban sa Covid-19

Ayon kay Sudiacal, ang Covax facility ay isang mekanismo para sa pandaigdigan at isahang pagbili at pantay na pamamahagi ng bakuna laban sa Covid-19.

Inaasahang mapapakinabangan ito ng tatlo hanggang 20 porsiyento ng populasyon na katumbas ng 3.2 milyon sa 22 milyong Pilipino.

Ani Sudiacal, karapat-dapat ang Pilipinas sa ilalim ng sistema ng Covax dahil sa kabila ng pagiging “low middle income” na bansa, nagpahiwatig naman tayo ng intensiyon na maging bahagi ng sistema bagama’t kailangan pa rin tayong magbayad ng $1.6 hanggang US$2 kada turok upang mapabilang dito.

Sa ilalim ng umiiral na RA 9184 o ang Procurement Act, ipinagbabawal ang pagbibigay ng pang-unang bayad hanggang wala pa ang produkto kaya hiningi nila ang panghihimasok ng Pangulong Duterte para maaprubahan ang paggamit ng P2.5 bilyong pondo na magmumula sa Wordl Bank at Asian Development Bank.

Alam na aniya Inter-Agency Task Force on Covid-19 ang mga unang benepisyaryo ng bakuna na kabilang sa 12 vulnerable groups na ibinatay sa panuntunang inilabas ng World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE).

Bukod sa Covax facility, sinabi ni Sudiacal na nakikipagusap din ang pamahalaan sa tatlo pang kompanyang gumagawa rin ng bakuna para sa government to government procurement, paglikha nito sa ating bansa o donasyon mula sa ibang bansa.

Samantala, sinabi ni DOST Secretary Leah Buendia na pinag-aaralan na nila ang aplikasyon ng tatlo pang bakuna na Sinovac mula China, Sputnik V ng Rusia at Johnson and Johnson mula sa Amerika para sa phase-3 clinical trials habang ang nililikha ng Pfizer ay hindi pa nila sinusuri dahil hindi pa nagsusumite ang kompanya ng aplikasyon sa kanilang ahensiya.

Nagpahayag naman ng kagalakan si Rep Robes sa magandang kinalalabasan ng nililikhang bakuna na aniya ay nagbibigay ng pag-asa sa mamamayan na umaasa at nagdarasal upang malikha na ang panlaban sa Covid-19. (Mia Billones)