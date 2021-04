P1M reward vs killer ng pamilya sa Calbayog

Isang pamilya sa Calbayog City, Samar ang magbibigay ng P1 milyong reward upang matunton ang mga tao sa likod ng pagpatay sa kanyang mga kapamilya.

Sinabi ni Ova Rumohr, kaanak ng mga biktima ng serye ng pagpatay sa Calbayog at Manila, nakahanda silang magbigay ng P1 milyon pabuya sa sinumang makakapagturo or magbibigay ng “verified information” sa mga taong pumatay at nagtangkang pumatay sa mga miyembro ng kanilang pamilya kasama na ang mga handler at mastermind nito.

“Family feud’ ang sinasabing ugat ng pamamaslang na ang motibo ay ubusin ang kanilang pamilya dahil sa away sa lupa at negosyo ng pamilya Rumohr ng Calbayog City.

Diin ni Atty. Levi Baligod, abogado ng pamilya, na sa sunod-sunod na pagpatay na ginawa sa mga miyembro ng pamilya Rumohr, “maliwanag ang motibo na gustong ubusin ang kanilang pamilya. Wala naman silang nakakaalitan liban lamang sa mga kamag-anak nila ng dahil lamang sa awayan sa lupain at negosyo.”

Kinumpirma naman ito ng kapatid ng biktima na si Ovarah na nagsabing ang kanilang mga kamag-anak, na hindi niya pinangalanan, ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa mga kapatid nitong sina Ignacio at Henry Rumohr at sa sunod-sunod na pamamaslang sa ilang miyembro ng kanilang pamilya.

“Sa aming mga kamag-anak na nasa likod nito, alam nyo kung sino kayo! Nasa Calbayog man kayo o wala, nasa labas man kayo ng bansa, mahahagip kayo ng hustisya at sisikapin namin na mabubulok kayo sa bilangguan. Hindi namin kaya ang mga masamang gawain ninyo, pero lalabanan namin kayo sa pamamagitan ng batas at hustisya!” wika ni Ovarah.

Bukod sa P1 milyong pabuya para sa makakapagturo sa mga salarin, nakahanda din ang pamilya na magbigay ng malaking pabuya sa mismong mga pumatay kung sila ay boluntaryong susuko sa pulis at ituturo ang mga taong nasa likod ng tangkang pamamaslang.

“Sa mga nagpapagamit na gun for hire at mga handler nito… kami po ay nananawagan sa inyo… matutunton kayo ng batas kung sino kayo dahil may mga cctv na mapagkukunan nito sa malapit na hinaharap… sa halip na kayo ang magdusa nais naming i-abot sa inyo ang aming kamay na may pagsusumamo ng awa. Alam namin na ang kahirapan ang nagtulak sa inyo para pasukin ang ganitong gawain,” panawagan ni Ovarah.(Mia Billones)