P1M multa sa kolorum online lending – SEC

Nagbabala ang Securities and Exchange Commission (SEC) na babawiin nito ang mga lisensiya ng lending at financing companies na hindi pinapaalam sa komisyon ang kanilang online lending platforms.

Nag-isyu ang SEC ng notice nitong June 22, sa mga lending at financing companies na nagbabanta ng multang hanggang P1 milyon at revocation ng kanilang certificate of authority sa mga hindi sumusunod sa patakaran.

Inutusan ng SEC ang mga lending at financing companies na ilagay ang kanilang corporate names, SEC registration number, at certificate of autho­rity number sa kanilang mga advertisement at sa kanilang mga online lendin­g platform.

Simula 2019 ay nag-isyu ang SEC ng show cause orders sa 33 lendin­g at financin­g companies na hindi nagrehistro ng kanilang online lending platforms, at apat ang pinatigil noong nakaraang taon dahil wala silang awtoridad magpatakbo nito. (Eileen Mencias)