P1M ayuda ng Caritas Manila sa mga sinalanta

Inanunsyo ni Fr. Anton CT Pascual, executive director ng Caritas Manila at pangulo ng Radio Veritas na ipagkakaloob ang P1 milyon bilang paunang tulong sa mga malubhang naapektuhan ng bagyong ‘Rolly’.

Ayon kay Pascual, ilalabas ang tig-P200,000 sa Archdiocese of Nueva Caceres, Diocese of Daet, Diocese of Gumaca, Diocese of Virac at Diocese of Legazpi, upang matulungan ang mga apektadong mamamayan, bukod pa sa mga relief goods ng Caritas Manila.

Umapela rin ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines na magkaisa sa panalangin para sa kaligtasan ng mga apektado ng bagyo.