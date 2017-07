P1B PARA SA OFWs

Binigyang pagpapahalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataguyod sa karapatan at kapaka­nan ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) kahapon.

Sa kanyang SONA na tumagal ng mahigit-kumulang sa dalawang oras, sinabi ni Duterte na mula sa dating pondong nakalaan na nagkakahalaga ng P400 milyon ay inutos na niyang dagdagan ang assistance funds para sa mga OFWs at gawin itong P1 bilyon na.

“They are our heroes. They and their families sacrifice much for the country. We all know how a large part of our economy comes from their remittances that is why to ensure that their rights are protected I order the increase of our assistance to the OFWs from 400 million to more than one billion. We have been hard in securing the rights and welfare of our OFWs,” diin ng Pangulo.

Nagsimula ang SONA bandang alas-4:25 ng hapon na may temang “A Comfortable Life for All”. Pinaghalo ni Duterte ang pagbabasa ng inihandang talumpati at paglalahad ng mga personal na saloobin patungkol sa kasalukuyang kalaga­yan ng bansa.

Buwelo ng Pangulo sa simula ng kanyang SONA ay ang pagnanais nito na makapag­latag ng tunay na pagbabago sa bansa.

“I want to bring change that can survive the test of time…There is no problem in the world that can stop the march of people with unflinching determination…No one wanted to be a snitch; genuine change is what this country truly needs,” ani Duterte.

GIYERA SA DROGA

Muli nitong binigyan-diin ang giyera laban sa ilegal na droga at binuweltahan din ng mga patutsada ang mga kritiko.

“Not matter how long it takes, the fight against illegal drugs will continue because that is the root cause of so much evil and so much suffering,” pahayag ni Duterte.

Sa kritiko ng giyera sa droga, sinabi ni Duterte na, “You will be better spent if you use your influence to educate people of illegal drugs”.

MINING INDUSTRY

Binanggit din nito ang isyu tungkol sa pagmi­mina sa bansa kung saan binigyang-babala ng Pa­ngulo ang mga sangkot sa industriyang ito na ayu­sin ang kanilang hanay at pahalagahan ang panganga­laga sa kapaligiran.





Aniya, prayoridad ng kanyang gobyerno na mabigyan ng proteksyon ang kapaligiran kaysa pagmimina.

“This policy is non-negotiable,” diin ng Pa­ngulo sabay pahayag na dapat tumigil ang mga nagmimina sa pagwasak sa mga kagubatan at watershed.

Kumita na umano ng malaki ang mga ito sa pagmimina subalit napabayaan naman ang pangangalaga sa kapaligiran. Banta pa ng Pangulo na papatawan niya ng mabigat na pagbubuwis ang mining industry kung hindi titigil sa kanilang masamang gawain.

Inatasan din nito ang mga local government units na imonitor ang mga nagmimina sa mga lugar na sakop ng kanilang responsibilidad.

PAGHAHANDA SA ‘BIG ONE’

Hiniling ng Pangulo sa mga mambabatas na magpatibay ng isang bagong batas para sa quick disaster response kaugnay na rin ng pina­ngangambahang ‘Big One’ o malakas na lindol sa Metro Manila.

Kailangan aniyang magkaroon ng epektibong paghahanda sa lindol sa Metro Manila dahil marami ang maaapek­tuhan nito kumpara sa malalayong lugar na kokonti pa ang mga naninirahan.

MARTIAL LAW

Inihayag ng Pangulo na idineklara niya ang Martial Law sa Minda­nao dahil iyon ang pinakamadaling paraan upang mawakasan ang rebelyon.

Sa pamamagitan din aniya ng Martial Law at pagsuspinde sa writ of habeas corpus ay mapapadali ang pag-aresto ng military sa mga sangkot sa rebelyon.

Inulit din nito ang mga nauna nang paha­yag ng kanyang “commitment” sa mga sundalo at kapulisan na sumasabak ngayon sa giyera sa Marawi City.

KRIMINALIDAD

Ayon sa kanya, ginagamit ng criminal system ng bansa ang Revised Penal Code na ibinigay sa atin ng mga Kastila.

“The thrust of that Revised Penal Code, ladies and gentlemen, is in the essence of retribution,” ayon kay Duterte. “The only way to deter crime is to instill fear. If you do it you will die.”

FOREIGN POLICY

Kagaya ng mga nauna na rin niyang sinabi, binigyan-diin muli ni Pangulong Duterte na “independent foreign policy” ang kanyang pinatutupad.

“Will uphold our national interest in the international community. Engage nations with full respect for the rule of law,” diin ni Duterte.

BALANGIGA BELLS

Gusto rin ng Pangulo na mabawi ang Bala­ngiga bells na tina­ngay ng mga sundalong Amerikano matapos kubkubin at patayin ang mga gerilyang Filipino sa lalawigan ng Samar.

“The church bells of Balangiga were seized by the Americans as spoils of war. Those bells are reminders of the gallantry and bravery of our forebears,” ani Duterte. “Give us back those Balangiga bells. They are ours. They belong to the Philippines. They are part of our national heritage.”

APELA SA HUDI­KATURA

May panawagan na­man si Pangulong Duterte sa hudikatura kaugnay sa paglalabas ng mga korte ng temporary restraining order o TRO sa mga proyekto ng gobyerno.

Nabibitin umano ang mga proyekto dahil sa gawaing ito kung kaya’t hiniling ni Duterte sa Kongreso na tingnan ito para matugunan ang problema sa pagka-delay ng mga proyekto ng pamahalaan sanhi ng TRO.

UGAT NG ­KO­RAPSYON

Tinukoy rin ni Duterte ang “lowest bid” sa mga proyekto o programa ng pamahalaan na siyang ugat umano ng graft and corruption.

“Yung lowest bid, `yun ang nagpo-promote ng graft and corruption sa ating bayan. Root of corruption in government,” diin ng Pangulo.

Panghuli, binigyang-diin ni Duterte na ipinauubaya niya sa mga mamamayang Filipino ang paghusga sa paraan ng kanyang pag­lilingkod sa bayan.

“There are some of the things that we have done for the past 12 months. A more detailed narrative contain in my report to the people will be released soon. Whether or not my first year of administration is a year of gains or a year of setbacks is not for me to say but for the people to judge. I defer to the people’s judgment. My fellow citizens, much remains to be done.

“Believe me it is easier to build from scratch than to dismantle the rotten and rebuild upon its rabbles. Nevertheless let us work together and lay a new found nation upon which a better Philippines can be reconstructed. Help me build a better tomorrow,” ayon sa Pangulo.