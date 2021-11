P1B lotto jackpot kasado kada bola

Maituturing na “game changer” ang pinakaabangang bagong laro ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na “Win A Billion Lotto”, kung saan sa halagang P100 taya ay maari kang manalo ng P1 bilyon jackpot prize.

Ayon kay Alejandro Alonte, presidente ng the Mobile Business Integration Leisure & Entertainment Systems, Inc. (MobileSys) at private proponent ng Win A Billion Lotto, siniguro sa kanya ni PCSO General Manager Royina Garman na anumang oras ay maari ng simulan ang palaro at hinihintay na lang ang “go signal” mula sa Government Procurement Policy Board (GPPB).

“As far as we’re concerned, this game will definitely generate a lot of funds for PCSO and therefore PCSO can help more people. Kasi ‘yon naman ang objective natin eh. Ang objective natin basically is to help PCSO generate more funds,” ani Alonte sa isang panayam kahapon.

Kaya umanong makapagsampa ng aabot sa P100 milyon kita ang nasabing palaro sa PCSO na kanila namang itutulong sa gobyerno para sa mga nangangailangang mamamayan na walang pambayad sa ospital at pambili ng gamot, bukod pa ang iba pang serbisyo publiko.

Paliwanag ni Alonte, sa halagang P100, bukod sa maari kang manalo ng P1 bilyon jackpot prize ay marami pa ring mga consolation prize mula P50 milyon hanggang P20 milyon.

Sakaling matamaan naman ang P1 bilyon, hind bababa ang premyo nito at sa susunod na bola ay P1 bilyon ulit ang tatamaan ng mga mananaya. (Edwin Balasa)