P1B ibubuhos sa mga may HIV

GAGASTUSAN ng gobyerno ng P1 bilyon sa ilalim ng panukalang 2020 budget ang antiretroviral therapy (ART) para matugunan ang paglobo ng bilang ng mga Pinoy na may human immunodeficiency virus (HIV).

Ito ang pahayag ni Anak Kalusugan Party-list Rep. Michael Defensor kaugnay sa inilaang pondo ng pamahalaan sa nasabing nakamamatay na sakit.

“The amount is likely to balloon to P1 billion annually by 2022, as more Filipinos living with HIV emerge and seek treatment,” giit ni Defensor.

Sa kasalukuyan sinabi pa ng solon na ang Department of Health (DOH) ay gumagastos ng P478 milyon kada taon para tustusan ang may 38,279 Pinoy na may HIV at sumasailalim sa ART treatment.

Sa ulat, nitong Mayo ay 57 porsiyento ng 67,395 kaso ay nakatala sa National HIV at AIDS Registry.

Sa nasabing bilang mula P12,500 hanggang P15,000 ang ginagastos ng pamahalaan sa kanilang pagpapagamot kada taon, ayon sa DOH.

Idinagdag pa ng solon na inaasahang may 10,000 bagong kaso ng HIV ang matutuklasan sa loob ng sunod na tatlong taon.

“The 10,000 is a fair estimate, considering that based on DOH data, an annual average of 10,588 new HIV cases was diagnosed countrywide between 2016 and 2018,” dagdag ni Defensor.

Mula Enero hanggang nitong Mayo, karagdagang 5,366 bagong kaso ng HIV ang naitala sa buong bansa ayon kay National HIV and AIDS Registry. (JC Cahinhinan)