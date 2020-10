P186M sinayang ng DOTR sa Edsa

KINUWESTIYON ni Senator Nancy Binay ang Department of Transportation (DOTr) kung bakit pinakialam ang pondo ng MRT at ginamit sa pagtatayo ng mga concrete barrier sa EDSA.

“Di ba yung MRT Bus augmentation, ito naman yung magpi-field lang kayo ng bus kapag nagbreakdown ang MRT? Wala naman sa usapan na gagawa kayo ng special lane for the buses,” pahayag ni Binay sa senate hearing para sa panukalang 2021 budget ng DOTr.

Ang pag-usisa ay ginawa ni Binay matapos aminin ng DOTR na ginamit nito ang pondo mula sa MRT 3 bus augmentation program para mag-invest sa mga concrete barrier sa EDSA.

Ayon sa DOTR umabot ito ng P154 million sa mga barrier at P32 million sa median bus stops.

Sinita rin ni Binay ang DOTR kung bakit ikinukunsidera nitong permanenteng proyekto ang EDSA busway taliwas ito sa pahayag ng National Economic and Development Authority (NEDA) sa kahiwalay na pagdinig.

“Tinanong ko ang NEDA ang sagot sa akin this is not a permanent program,” giit ng senadora.

Dumepensa naman si DOTr Assistant Secretary Mark Steven C. Pastor at sinabing epektibo ang proyekto dahil nababawasan ang travel time ng mga bus mula Monumento hanggang PITX . Mula sa dating tatlong oras ay isang oras at limang minuta na lamang umano bagay na kinontra ni Binay.

“Hindi pa 100% bukas ang ekonomiya natin. Napaghandaan ba ng pag-aaral niyo na 100% bukas ang ekonomiya natin and will it still be efficient by that time?” dagdag nito.