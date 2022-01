P180K shabu nasamsam sa 5 tulak

Nasa P180K o kabuuang P179K halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam kasabay ng pagkakaaresto sa limang hinihinalang tulak sa buy bust operation sa magkahiwalay na lugar sa Lungsod ng Bacoor at Dasmarinas sa lalawigan ng Cavite, Huwebes ng madaling araw.

Kinilala ang naaresto na sina Oliver Agapito y Iglopas alias Oliver, 43; Roger Saunar y Agapito, 45, kapwa taga-Bacoor City; Cosme Amistoso y Layosa alias Ellias; Melchor Aledia y Gonzales at Melvin Francisco y Alvarez, pawang taga-Dasmarinas City, Cavite.

Sa ulat ni PMSgt Christian Nel, ng Bacoor City Police, alas-12:50 kahapon ng madaling araw nang magsagawa ng buy bust operation ang operatiba ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Bacoor CPS sa Brgy Molino 4 ng naturang Lungsod na ikinaaresto nina Agapito at Saunar at narekober sa kanila ang 1 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P6,800 na nakalagay sa gray na coin purse.

Alas-2:00 kahapon ng madaling araw nang ikasa naman ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Dasmarinas City Police ang operasyon sa Solar Homes, Brgy Langkaan 2 na ikinadakip din nina Amistosa, Aledia at Francisco at narekober sa kanila ang 25 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P172,500.

(Gene Adsuara)