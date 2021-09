P17B lang dapat! DepEd pipigain sa P33B laptop

Hindi umano sa mga guro ng pampublikong paaralan napunta ang karamihan sa mga laptop na binili ng Department of Education (DepEd).

Duda rin si ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) Secretary General Raymond Basilio sa sinabi ni DepEd Undersecretary Alain Pascua na nakabili na ang ahensiya ng 353,359 laptop para sa mga guro sa ilalim ng 2019 national budget at Bayanihan 2.

Kung totoo umano ito, sinabi ni Basilio na 34% na ng mga public school teacher ang mayroong laptop mula sa DepEd.

“So we ask DepEd, in the spirit of transparency, where are these laptops and are they serving the purpose of aidin­g teachers in distance learning? We’re afraid that without such honest accounting, we won’t be able to truly determine how much more laptops should be budgeted,” sabi ni Basilio.

Sa isinagawang survey ACT, sinabi nito na 7% ng mga guro sa National Capital Region (NCR) at 14% mula sa ibang rehiyon ang nabigyan ng laptop para sa school year 2021-2022. Isinagawa ang survey mula Agosto 23-31, 2021.

Sinabi ni Basilio na maaaring ang sinasabing 211,000 laptop na binili ng DepEd noong 2019 ay baka ang mga binili ng ahensya ilang taon na ang nakakaraan hanggang 2019 na karamihan ay sira na at hindi mababa ang mga specs kaya hindi magagamit sa distance learning.

Ang mga masasabing bago pa na binili mula 2020 hanggang sa kasalukuyan ay 142,359 unit lamang kaya ibig sabihin ay 693,585 guro pa ang walang laptop—ito ay kung ibinigay lahat sa mga guro. Marami umano sa mga laptop ay napunta sa mga opisina.

“As such, Usec. Pascua’s claims on their laptop provision for about 42% of teachers now becomes suspect at best, an outright lie at worst,” sabi pa ni Basilio.

Pinuna rin nito ang sinasabi ni Pascua na kailangan ng P33 bilyon para mabigyan ng laptop ang lahat ng guro.

Ayon kay Basilio hindi high-end kundi tig-P25,000 lamang ang binibili ng DepEd na mga laptop kaya ang kakailanganin lamang ay P17.4 bilyon halos kalahati ng hinihingi nitong budget.

Umapela si Basilio sa mga mambabatas na suriin ang komputasyon ng DepEd sa pagtalakay ng 2022 budget nito. (Billy Begas)