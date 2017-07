P16 umento sa sahod, ‘limos’ sa manggagawa — labor group

Kinastigo ng isang labor group ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mistulang ‘limos’ na umento sa sweldo ng mga manggagawa sa bansa.

Base sa isinagawang public consultation ng DOLE, inihayag ng wage board na payag ito na magkaloob ng P16 dagdag-sahod sa kasalukuyang P491 daily minimum wage rate.

Ayon sa Associated Labor Unions (ALU), ang P16 wage increase na alalok ng DOLE ay hindi katangap-tanggap sa pagdarahop ng anim na milyong minimum wage earners sa Metro Manila.

Sa halip na barya-baryang umento, humirit ang labor group ng P184 wage increase sa arawang sweldo ng mga obrero.

Ito anila ang makatotohanan at makatarungang daily wage increse na dapat ibigay ng DOLE upang makasabay ang mahihirap na pamilya sa walang habas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.

“We reject the P16 wage hike being offered by the wage board. We rather urge the wage board to be relevant and responsive to the needs of workers and their families by raising the workers’ daily pay to P675. The workers who helped built the country’s consistent high economy growth through their toil and sweat does not deserve P16,” giit ni ALU spokesperson Alan Tanjusay.