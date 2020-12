P15M pekeng mga produkto nasamsam ng BOC-MICP

Bilang bahagi ng commitment na sugpuin ang smuggling at pagkalat ng counterfeit goods, ininspeksiyon ng Bureau of Customs (BOC), sa pamamagitan ng Manila International Container Port (MICP), Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS), Philippine Coast Guard (PCG) at National Bureau of Investigation (NBI), ang isang private warehouse na matatagpuan sa Pajo, Meycauayan, Bulacan, na nagresulta sa pagkakumpiska ng counterfeit goods na nagkakahalaga ng P15 milyon.

Armado ng Letter of Authority (LOA), na nilagdaan ni Customs Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero, nagtungo ang grupo sa naturang bodega kamakailan at nadiskubre na ang pasilidad ay may nakaimbak na imported alcoholic beverages.

Nadiskubre rin ang mga suspected counterfeit products gaya ng bags at iba pang food items na nakaimbak sa bodega, na nagkakahalaga ng P15 milyon.

Sinelyuhan ang bodega at ikinustodiya ng customs para maisailalim sa karagdagan pang inventory at imbestigasyon.

Ayon sa BOC, ang mga indibidwal na sangkot ay maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act (RA) No. 10863, o kilala bilang Customs Modernization and Tariff Act (CMTA), gayundin sa Intellectual Property Laws (IPL) para sa pag-angkat ng counterfeit products.

Sa kanyang pahayag, nagbabala naman si MICP District Collector Romeo Allan Rosales laban sa mga tiwaling importers na tigilan ang pag-aangkat ng peke at counterfeit goods.

Binalaan rin ni Rosales ang publiko na huwag tangkilikin ang mga pekeng goods, lalo na yaong ipinagbibili para sa human consumption, gaya ng food items at body products, dahil maaari itong magdulot ng masamang epekto sa katawan.

Ang MICP, na pinakamalaking Port ng bansa, sa pamamagitan ng intelligence and enforcement team, ay nananatiling committed sa pagsugpo sa smuggling at pagpasok ng peke at counterfeit goods, alinsunod sa kampanya ng Commissioner na palakasin pa ang border protection sa bansa.