P15, P20 minimum pasahe sa bus hinirit

Umapela ang mga bus operator sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na taasan ang minimum fare para sa regular at airconditioned public utility buses (PUB) at sa mga susunod na kilometro dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Sa joint petition na isinumite ng Southern Luzon Bus Operators Association (SOLUBOA), Nagkakaisang Samahan ng Nangangasiwa ng Panglalawigang Bus sa Pilipinas, at Samahang Transport Operators ng Pilipinas (STOP) Inc., hiling nilang maging P20 ang minimum fare sa unang limang (5) kilometro sa air-conditioned City PUB, at P3.40 na singil kada kilometro na lagpas ng 5 kilometro, habang nasa P15 sa ordinary City PUB, na may P2.70 kada kilometro.

Para sa Provincial PUB, nasa P15 ang hiling na pamasahe ng mga PUB operators sa ordinary PUB, na may P2.00 singil kada kilometro. Sa air-conditioned PUB, P2.50 ang singil sa kada kilometro ng Regular Aircon Bus, P2.60 sa kada kilometro ng De Luxe, P2.70 sa kada kilometro ng Super De Luxe, at P3.60 sa kada kilometro sa Luxury.

Ayon sa mga bus operator, kakaunti na lang ang nag-o-operate na PUB dahil sa mataas na presyo ng krudo. Dagdag pa nila, ang kasalukuyang fare matrix sa mga PUB ay naimplementa noong naglalaro pa sa mahigit P44 ang kada litro ng langis noong 2018.

Sagot naman ng LTFRB, naiintindihan nila ang pangangailangan ng mga PUB operator na maipagpatuloy ang pagpasada ng mga PUB lalo na sa nararanasang pandemya sa bansa.

Nangako naman ang mga PUB operator na mas mapapabilis ang kanilang pagbalik sa 100% PUB operations kung mapagbibigyan ang kanilang hiling na taas-pasahe. (Dolly Cabreza)