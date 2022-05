P15.5B property ng FTI lugi sa Taguig LGU – COA

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang kontrata ng state-owned Food Terminal Inc. (FTI) at Taguig City local government unit (LGU) dahil hindi pa rin ito naipatutupad, kaya hindi napakikinabangan ng nasabing government owned and controlled corporation ang ari-arian nito na aabot na sa halagang P15.5 bil­yon.

Batay sa 2021 FTI Annual Audit Report, noong April 16, 2004 ay pumirma ng kasunduan ang FTI at Taguig City LGU para sa 11.8 ektaryang lupa na gagamitin sa mixed-used real estate development project, kasama rito ang socialized housing o pabahay para sa mga mahihirap at commercial space.

May 18 taon na ang nakalipas simula ng mapirmahan ng FTI at Taguig LGU ang kanilang kasunduan ngunit hindi natuloy ang proyekto. Tatakbo dapat ito ng 25 taon o hanggang sa 2029 at maaari pang i-renew ng 25 pang taon.

Sa pinirmahang kasunduan, pumayag ang Taguig City LGU na ipaubaya na ang hindi bayad na amel­yar ng FTI na nagkakahalaga ng P68.8 milyon at babayaran pa dapat ng lokal na pamahalaan ang FTI ng kalahati na kikitain nito mula sa mga uupa sa mga commercial space ng proyekto.

Base sa kasunduan, maituturing na nabigo na ang Taguig City LGU kung hindi nito naumpisahan ang proyekto sa loob ng dalawang taon pagkatapos na mapirmahan o kapag hindi natapos ang pagtatayo ng proyekto at maituturing na nag-default na ito.

Dagdag ng COA, naniniwala itong lugi na ang FTI sa Taguig City LGU dahil malabo nang gastusan pa nito o ipagpatuloy ang nasabing proyekto sapagkat pitong taon na lang ang natitira sa kasunduan. (Eileen Mencias)