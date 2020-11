P146K sapol ni Dottie

NAGSUMITE ng pinakamagarang laro sa apat na araw si Dottie Ardina nang umiskor ng 2-under 70 pa-4 over 292 total at humanay sa triple-tie para sa 15th place na may $3,037 (P146K) paycheck sa pagwawakas ng 13th Symetra Tour Championship sa River Run Country Club sa Davison, North Carolina na pinagwagian ni Frida Kinhult ng Sweden via four strokes nitong Biyernes (Sabado/Manila time).

May 10-under 278 tapos ng final round 70 ang 21-year-old rookie na katabla sa liderato sa first two rounds bago kinontrol ang third at fourth para sa first career win na nagkakahalaga ng $26,250 laban kay Fil-Am Demi Runas ng USA (66, 282, $17,063).

Third placer ang isa pang USA bet na si Sierra Brooks (70-284, $12,249) sa apat na araw na torneong nagsilbing ika-10 o huling yugto ng 15th US Symetra Tour 2020 na pinaigsi ng Covid-19 sa pagkakansela ng 13 iba pang bahagi nito. (Ramil Cruz)