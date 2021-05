P13M puslit na yosi nasabat, 4 timbog

Arestado ang apat katao habang mahigit P13 milyong halaga ng mga puslit na sigarilyo ang nasabat ng awtoridad lulan ng isang trak sa isinagawang operasyon sa Zamboanga City Lunes ng madaling araw.

Kinilala ang naarestong suspek na sina Benmark Sombillo, 30, drayber ng trak; Aldin Sabtal, 29; pahinante; Omar Juliani, 35, at Badi Abtang, 48, bantay ng warehouse kung saan nakaimbak ang mga smuggled na sigarilyo.

Sa ulat na ipinadala ni Police Capt. Edwin Duco, tagapgsalita ng Police Regional Office (PRO) 9, alas-2:30 ng madaling araw nitong Lunes nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Zamboanga City police at Custom Special Police of Enforcement and Security Service sa Barangay San Roque ng lungsod na ito matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa puslit na mga sigarilyo.

Naharang ng awtoridad ang isang Isuzu Elf trak lulan sina Sombillo at Sabital at nakuha sa nasabing trak ang kahon-kahong mga sigarilyo.

Sa interogasyon ay itinuro ng mga ito ang warehouse kung saan nila binabagsak ang mga sigarilyo.

Naaresto sa loob ng pabrika sina Juliani at Abtang at nakuha sa loob ng bodega ang nasa 372 kahon ng ibat-ibang brand ng yosing New Berlin; Union, Royal, Tradition; Fort ; at New Far na nagkakahalagang P13,020,000. (Edwin Balasa)