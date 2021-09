P135B inutang ng DPWH, DOTr binuro

Hindi ginagalaw ng pamahalaan ang 15 loan sa mga multilateral organizations at iba pang mga bansa sa ilaim ng official development assistance na nagkakahalaga ng P181.4 bilyon simula nang pirmahan ito ng pamahalaan.

Ayon sa Commission on Audit sa pag-aaral nito sa mga official development assistance (ODA) funds para sa 2020, maliban sa P1.2 bilyong Cebu Bus Rapid Transit project sa panahon ng yumaong si Pa¬ngulong Noynoy Aquino III, lahat ay ang administrasyong Duterte na ang kumuha at tatlo rito ay inutang para sa pagtugon sana sa COVID-19 pandemic.

Nabatid pa sa COA na hindi pa kinukuhanan ng pamahalaan ang pondo para sa Health System Enhancement to Address and Limit COVID-19 program ng Department of Health (DOH) na noong October 13, 2020 at nagkakahalaga ng $125 milyon o P6 bilyon.

Sabi ng COA, hindi pa rin kinukuhanan ng pondo ang Disaster Resi¬lience Improvement Program (DRIP) na October 26, 2020 nagsimula at nagkakahalaga ng $500 milyon o P24 bilyon.

Makukuha dapat ang pondo mula sa DRIP kapag nag-umpisa na ng state of emergency o calamity ang bansa at 11 ahensiya ang magpapatupad nito kasama ang Department of Finance (DOF), National Economic and Development Authority (NEDA) at Department of Interior and Local Government (DILG).

Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ang may pinakamaraming inutang na hindi ginagamit, kasunod ang Department of Transportation (DOTr).

Ayon sa COA, P113 bilyon ang inutang na ODA para sa DPWH na hindi pa nakukuhanan ni isang kusing at P22.5 bilyon sa DOTr na hindi man lang nagagalaw.

Mas magaang ang bayaran ng mga ODA kumpara sa mga commercial loans ngunit naniningil ang mga ito ng commitment feesN‘pag pinapatulog lang nga nangutang ang pera.

Noong 2020 ay P357.8 milyon ang binayaran ng Pilipinas na commitment fees para sa mga natutulog na ODA. (Eileen Mencias)