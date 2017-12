P13.2B gastos sa kuryente ipapasa sa consumers

Hinamon ni Senador Sherwin Gatcha­lian ang mga kapwa mambabatas na tulu­ngan ang taumbayan na makaagapay sa inaasahang pagtaas ng presyo ng kuryente dahil sa epek­­to ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).

Ayon kay Gatcha­lian, bagama’t bumoto siya para sa ratipikasyon ng bicameral confe­rence committee report sa tax reform package ng administrasyong Duterte, nananatili ang kanyang pagtutol sa probisyong nakapaloob dito na nagpapatawag ng dagdag na buwis sa coal o uling.

Iginiit ng senador na aabot sa P13.2 bil­yon ang dagdag na electri­city cost na posibleng ipapasa lamang ng mga kompanya ng kuryente sa consumers.

Sa inaprubahang bersyon ng TRAIN, magpapatupad ng hanggang P150 na excise tax sa bawat metric ton ng coal hanggang 2020.

Ipinaliwanag ng senador na mangangahulugan ito ng karagdagang P14.348 sa bawat 200 kilowatt hour na babayaran ng mga household sa kuryente.

“This is equivalent to the price of half a kilogram of rice for 2.7 million households,” pahayag ni Gatcha­lian.