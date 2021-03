P126B inutang anyare! Matitigok tayo sa paghintay ng bakuna – Lacson

HANGGA’T hindi nakakaisip ang gobyerno ng mabilis at makabagong pamamaraan, mamamatay na lang sa kahihintay ang mga Pilipino ng bakuna laban sa coronavirus disease.

Ito ang pangamba ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa kabila ng pagkadismaya din nito na konti pa lang ang dumarating na bakuna sa bansa gayong bilyong piso na ang inutang ng pamahalaan para pambili ng COVID-19 vaccine.

“Unless some drastic and innovative steps are undertaken, we might all die waiting,” pahayag ni Lacson.

Ayon sa senador, nasa mahigit P126 bilyon na ang aprubadong utang ng bansa para sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19.

“Pero bukod sa donasyon ng Tsina at COVAX, nasaan ang mga bakunang dapat ay nabili sa pamamagitan ng naturang pondo?” tanong ni Lacson.

Ginawa ni Lacson ang tanong matapos tingnan ang impormasyon mula sa World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB) at Asian Infrastracture Investment Bank, at ng Department of Finance (DOF).

“Magpakatotoo sana, doon muna sa basic. Sabihin lang ang totoo. So long as the concerned authorities do not recognize the problem, we cannot come up with a solution. Bigyan talaga ang lowdown sa Pilipino at maging decisive sana,” paliwanag ni Lacson sa panayam ng SMNI.

“Nasaan ka bakuna?” pahayag pa ni Lacson sa kanyang tweet.

Sabi ni Lacson, naging maagap umano ang DOF sa paghahanap ng pondo upang makuha ng bansa ang tiyansang mapabilang sa mga mapapauna sa mga bakuna subalit hindi naman ginawa ng ibang naatasan ang kanilang responsibilidad.

Pero giit ni Lacson, kung hindi rin lamang matutupad ang mga ipinapangako, dapat na iwasan ng mga kinauukulan na magsiwalat ng mga detalye dahil nakakadagdag lamang ito sa pagkadismaya ng mga tao. (Dindo Matining)