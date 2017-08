P120K na pinampiyansa ni Msgr. Lagarejos, ‘di galing sa abuloy — Simbahan

Hindi galing sa abuloy ng Simbahan ang P120,000 na pinampiyansa ni Monsignor Arnel Lagarejos para pansamantalang makalaya sa kasong human trafficking sa isang 13-anyos na dalagita sa Marikina City.

Ayon kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, namumuno ng Church’s clergy dispensation office, wala kahit isang sentimo na ginastos ang Simbahan para makalaya si Lagarejos sa piitan.

“Not even one centavo,” wika ni Cruz.

Sinabi ni Cruz na marahil galing sa pamilya ni Lagarejos ang pinambayad na piyansa at hindi totoong tinulungan ito ng Simbahang Katolika.

Inaresto si Lagarejos sa ikinasang entrapment operation ng Marikina City Police matapos maaktuhang kasama ang 13-anyos na dalagita sa isang motel sa nasabing lungsod.

Sinabi ni Cruz na sa kasalukuyan ay nasa isang pribadong lugar si Lagarejos na nagpapahinga dahil sa naranasan nitong pagkakakulong sa loob ng tatlong araw.

“Humanly speaking that is what I know. He is not in a physical condition to do so. I take the word of my right person there that he is not feeling well,” ani Cruz.

Tiniyak din ng opisyal ng simbahan na hindi gagawin ni Lagarejos na lumabas ng bansa upang takasan ang kanyang kaso.