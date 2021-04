P120K damo nasamsam sa 5 tulak

Limang drug pusher ang nadakip ng Station Drug Enforcement Unit(SDEU) at makumpiskahan ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalagang P120,000 sa magkasunod na buy-bust operation sa Barangay Tabang at Barangay Banga 1st, Plaridel, Bulacan noong Biyernes ng hapon.

Kinilala ni P/Col. Lawrence Cajipe, Bulacan police director ng Bulacan PNP, ang naarestong sina Kim Samarita, kabilang sa drug watchlist; Russel De Jesus; Rolando Nicolas Jr, pawang taga-Barangay Tabang, Plaridel; Arvin Lopez at John Paul Estrella, kapwa taga-Bocaue.

Nabatid kay P/LtCol Jesus Manalo, Chief of Police ng Plaridel Municipal Police Station, na alas-2:50 ng hapon noong Biyernes nang ikasa ang operasyon sa Barangay Tabang, Plaridel at makorner ang dalawa kung saan nakumpiska ang walong bricks ng marijuana at limang pakete ng damo na nakabalot sa rolling paper bukod pa sa buy-bust money.

Nang makumpirma ng pulisya na may isa pa silang drug transaction sa Barangay Banga 1st, Plaridel ay muling nilatag ang operasyon na ikinadakip ng tatlo pang suspek at makumpiskahan din ng 2 bricks ng marijuana at cash money na P5,000. (Jun Borlongan)