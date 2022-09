P11M kita ng STL ibinahagi sa PNP

Mahigit sa P11 milyong donasyon ang tinanggap ng Philippine National Police (PNP) mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) bilang share sa pulisya sa kinita ng ahensya sa kanilang small town lottery (STL).

Personal na iniabot ni PCSO General Manager Melquiades Robles at Chairperson Junnie Cua ang tseke na may kabuuang halagang P11,149,559.87 kay PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., sa isang simpleng seremonya sa Camp Crame kahapon.

“The PNP share of P11 million as you have seen but what is more significant here is the partnership that we have forged through the years. PCSO and the PNP are together. If we are involved in the charity it is because we had the funds that we have raised in cooperation with the PNP,” pahayag ni Robles.

Ayon kay Azurin, gagamitin ang pondo sa pagpapalakas ng healthcare program ng PNP. Ilalaan umano ito sa PNP Health Service para sa pag-upgrade ng kanilang mga kagamitan. Malaking tulong din aniya ito para pambili ng mga gamot para sa mga pulis at kanilang pamilya o dependent.

Samantala, sinabi ni Azurin na puspusan pa rin ang kanilang kampanya laban sa ilegal na sugal. Nagbanta ito na patuloy na umiiral ang one-strike policy ng PNP kontra illegal gambling partikular ang jueteng at sisibakin aniya niya ang mga commander na papayag na may ilegal na sugal sa kanilang mga area. (Edwin Balasa)