P11B pananim, 500K haybol wasak kay ‘Odette’

Umaabot na sa P11.1 bilyon ang nawala sa sektor ng agrikultura nang salantain ng bagyong ‘Odette’ nakaraaang buwan.

Ayon sa Department of Agriculture, 389,316 mga magsasaka at mangingisda ang apektado sa hagupit ng bagyo sa 420,465 ektaryang lupa kung saan ay 252,956 toneladang produkto ang nawala.

Pinakamalaki ayon sa DA ang nawala sa sektor ng pangingisda na nasa P3 bilyon at 50,255 mangingisda ang apektado nang masira ang kanilang mga bangka, lambat at iba pang equipment at natangay din ang kanilang mga huli.

Samantala, mahigit kalahating milyong kabahayan naman ang napinsala ng bagyong ‘Odette’, ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario sa Laging Handa press briefing kahapon.

Sinabi ni Del Rosario na nakapagbigay na sila ng agarang tulong sa mga biktima ng bagyo sa pamamagitan ng cash assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Sa nakuha nating datos ano, as of January 5 of 2022, ang total nating partially damaged ay 406,521. Ang totally damaged naman ay 181,258. For a total of 587,779 partially and totally damaged houses,” ani Del Rosario. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)