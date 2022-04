P10M para sa kampeon ng Platoon Run Olympics

TULOY ang Platoon Run Olympics 2022 na unang natigil ng dalawang taon dulot ng pandemya at ito ay lalargahan ng may 33 miyembro ng mananakbo sa isang grupo na idaraos sa Dis. 16-18 sa Cabadbaran City, Agusan del Norte.

“We want to have more participants as many as possible,” ayon kay Laban ng Lahi Camboayan Sports organizer Joenel Pogoy sa kanilang media press conference Huwebes sa MOA Vikings.

“Hindi lamang ang mga ordinaryong runners, maging ang kabuhayan ng mahihirap na mamamayan ang iaangat natin dito, isama na natin ang pagpapalakas ng turismo sa Kamindanawan, maging ang mahikayat natin ang ibang local province na maitaguyod nila ang kanilang kultura.”

Target din ng Platoon Run Challenge Olympics na maitala sa Guinness Book of World Record bilang kauna-unahang group run hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na may nakalaang P10-M ang premyo sa magkakampeon na daraan muna sa masusing criteria of judging: itatanghal na 1. fastest team, 2. presentability o nakasuot ng uniporme/ costume bilang pagkilala sa kanilang probinsiya o tribal wear, 3. team work, 4. chanting at 5. text votes na ibabase sa boto bilang pambato o paborito ng kanilang lugar.

Pinaka-espesyal na itatampok sa rutang tatahakin ng platoon runners ang isang kilometrong haba ng mga nakalatag na litson belly mula sa tagapagtaguyod na PRAI partylist na inihanda ni Ret. General Van Luspo na ayon sa kanya na ang tatangkilik o bibili ng produkto ay siyento porsiyentong mapupunta sa hog raising livelihood din ng mga maliliit na negosyante.

Ang 3rd edition ng Platoon Run Challenge sa Brgy. La Union, Cabadbaran City, Agusan del Norte noong Disyembre 2019 ay unang pinagkampeon ng Running Team Calabarzon sa pangunguna ni coach Nick Gandeza na nakapag-uwi ng P1-M at nagwagi pa ng kotse sa raffle ang isang RTC runner bukod pa sa libre ang pagkain, hotel at akomodasyon ng 33 runners sa loob ng 4 na araw sa naturang event.