P10B ‘pork’ tinabla ng TIEZA

Hindi tinanggap ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) ang P10 billion na binubuhos sa kanilang ahensya sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o ang Bayanihan 2 .

Sa report ng online newsite Politiko, sumulat si TIEZA chief operating officer Pocholo Paragas kay House Speaker Alan Peter Cayetano na ibigay na lang ng direkta ang tulong pinansyal sa mga negosyo na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Ang nasabing P10-billion ay nilalagay ng House version ng Bayanihan 2 sa TIEZA bilang tourism recovery fund para sa kanilang mga infrastructure project.

“On behalf of tourism stakeholders, we would like to appeal to our lawmakers to prioritize the financial support and assistance to our tourism workers, travel agencies, resort and accommodation facilities and other tourism-related establishments to allow them to rebuild their businesses once the travel restrictions have been lifted,” parte ng liham ni Paragas.

Paliwanag ng TIEZA head, mas malaking tulong sa maliliit na negosyante ang cash assistance para makabangon ang mga ito sa panahon ng pandemya.

Dati nang napaulat na itinulak umano ni Cayetano ang nasabing P10-billion tourism recovery fund bilang ‘pabaon’ umano para sa kanyang mga kaalyado, kung saan ang mga infra project ay puwedeng mapagkuhanan ng pork barrel.

Mismong si Foreign Affairs Teodoro Locsin Jr. na ang nagsabi na ang paglagak ng P10 billion sa mga infrastructure project ay isang ‘recipe for stealing’.

Umapela na ang Tourism Congress of the Philippines na pag-isipan ng Kongreso ang kanilang bersyon ng Bayanihan 2 bill, at hinimok na i-adopt ang Senate version kung saan nakasaad ang direktang tulong para sa mga tourism stakeholder. (RP)