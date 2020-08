P10B pondo na ibubuhos sa TIEZA magpapasigla sa turismo

Kumpiyansa si House Committee on Good Government and Public Accountability chairperson at Bulacan Rep. Jose Antonio Sy-Alvarado na magkakaroon ng pangmatagalang benepisyo sa turismo ng Pilipinas ang P10B pondo na ilalaan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) na infrastructure arm ng Department of Tourism (DOT).

Bunsod ng paglalaan ng pondo, ayon kay Sy-Alvarado ay mabibigyang-daan ang pagpapalago ng turismo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga imprastruktura.

Binanggit din nito na sa inaprubahang “Bayanihan to Recover as One” o Bayanihan 2 ng Kamara ay mayroong mekanismo para makahirit ang mga tourism enterprise ng ayuda sa pamamagitan ng government financial institutions (GFIs).

Binigyang-diin ni Sy-Alvarado na dapat bigyang prayoridad ng gobyerno ang pagpapaunlad ng imprastraktura ng turismo habang kakaunti ang mga turista sa bansa at ang mga kababayan na nasa malalayong lugar na nangangailangan ng trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic ay mabibigyan ng pagkakataon na makapaghanapbuhay.

Ipinaliwanag ng solon na sa ilalim ng Bayanihan 2 Act na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa nitong Agosto 10, ang P10B na magsisilbing “working capital” para sa mga programa ng DOT ay ibubuhos sa TIEZA at ang mga credit and loan program para sa mga stakeholder ng turismo ay magiging accessible sa pamamagitan ng tulong ng GFIs gaya ng Land Bank of the Philippines (LBP) at Development Bank of the Philippines (DBP).

Nakapaloob sa Bayanihan 2 na umaabot sa P51B ang nakalaan sa GFIs at biniyak ito sa mga sumusunod: P5B para sa credit guarantee program ng Philippine Guarantee Corporation; P30B at P15B na susuporta sa banking facilities and equity infusion ng LBP at DBP; at P1B bilang karagdagang pondo para sa COVID-19 Assistance to Restart Enterprises (CARES) program na laan sa maliliit na korporasyon gayundin sa iba pang mga lending program na ipaaabot sa micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

Tiniyak ni Sy-Alvarado na nakahandang makipagtulungan ang Kamara sa DOT, TIEZA, at mga tourism stakeholder sa pagbalangkas ng mga programa upang matukuran ang pagbangon ng turismo at ekonomiya ng bansa.

Inihayag naman ni Deputy Speaker at Camarines Sur Rep. Luis Raymond “LRay” Villafuerte na ang inaprubahang Bayanihan 2 na bersyon ng Kamara ay makakatulong sa pagbuhay ng turismo.

Una aniya ay ang pagkakaloob ng mas malawak na access para sa mga credit facility ng mga tourism enterprise at ikalawa ay ang pagtatayo ng mas maiging mga imprastruktura na may kinalaman sa turismo.

Mapupunuan aniya ng P10B pondo na inilaan sa TIEZA ang mga kakulangan at kinakailangang imprastraktura sa sektor ng turismo.

Mahalaga aniya na apurahin ang pagtatayo ng mga proyektong pang-imprastraktura na konektado sa turismo habang ang mga tourist destination ay hindi pa fully operational bunsod ng COVID-19 pandemic.

“Bayanihan 2 is just the initial stimulus outlay for the recovery of the tourism sector as there would be further allocations for the DOT and the tourism industry in the proposed General Appropriations Act (GAA) of 2021,” paglilinaw ni Villafuerte.

Bukod pa umano ito sa dalawang stimulus bills na inaprubahan ng Kamara, ang House Bill (HB) 6709 o ang P1.5T COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus (CURES) Act at HB 6815 o ang P1.3T Accelerated Recovery and Investments Stimulus for the Economy (ARISE) bill.

Samantala, ipinaliwanag ni Villafuerte na ang P10B pondo para sa TIEZA ay maaaring kumita o tumabo ng tinatayang P35B.

Libu-libo umano ang posibleng malikhang trabaho.

Sa kada P1 na gagastusin sa imprastruktura ay puwedeng tumabo ito ng 3.5, kaya nangangahulugan na ang P10B pondo para sa TIEZA sa ilalim ng Bayanihan 2 bill ng Kamara ay maaaring sumampa ang kikitain sa tinatayang P35B.

Salungat aniya sa hirit ng ilan na hindi napapanahong iprayoridad ang pagtatayo ng mga imprastrakturang pang-turismo, ang pamumuhunan sa pagsasaayos ng mga daan, paliparan at iba pang pasilidad na may kaugnayan sa turismo ay magpapalakas sa bansa kumpara sa iba pang rehiyon sa ASEAN sa pagbubukas ng ekonomiya sa ilalim ng post-pandemic environment.

Tinabla ni Villafuerte ang mungkahi ni Tourism Congress of the Philippines President Jose Clemente III na magkaloob ng direktang “bailouts” o “doleouts” sa mga pribadong kumpanya na saklaw ng sektor ng turismo sapagkat hindi umano ito pinahihintulutan sa ilalim ng batas.

“First of all, doleouts to private firms are not allowed. These can only be done for workers, that’s why we have the TUPAD (Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers) of the Department of Labor and Employment, the funds for TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) and the cash-for-work programs,” paghahayag ni Villafuerte sa isang radio interview kahapon.

Inaasahan ni Villafuerte na ngayong linggong ito ay matatapos ang pulong ng bicameral conference committee na tumatalakay sa Bayanihan 2 bill at maisusumite ito kay Pangulong Rodrigo Duterte bago matapos ang kasalukuyang buwan.