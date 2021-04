P100M inilaan sa bakuna ng mga San Joseño

Naglaan ang pamahalaang-lungsod ng San Jose Del Monte City sa Bulacan ng P100 milyon para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19 para sa lahat ng San Joseño.

Sa isang panayam, sinabi ni SJDM Rep. Florida Robes na pinaplantsa na ng lokal na pamahalaan ang tripartite agreement sa ilang kompanya na gumagawa ng bakuna para makabili at maibigay sa lagpas isang milyon nilang residente.

“The city government of SJDM has allotted an initial amount of P100 million for the purchase of vaccines and additional funding will be allotted depending on the final cost of the vaccines and actual number of those who will get the vaccines,” ani Robes.

Aniya, layunin ng kanyang asawang si Mayor Arthur Robes na mabakunahan ang 75 porsiyento ng kanilang mamamayan sa pagtatapos ng 2021 upang makamit nila ang kawan ng maliligtas sa sakit, habang ang nalalabing 25 porsiyento ay mabakunahan sa unang bahagi ng 2022, depende sa mabibiling bakuna ng pamahalan.

“We are aiming for 75 percent coverage by end of 2021 but this will depend on the vaccine procurement of the national government. But we were assured by Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) Chairperson, Secretary Carlito Galvez, that sufficient vaccines will arrive in the country by middle of this year until end third quarter of this year,” dagdag ng mambabatas.

Sa kabila ng limitadong suplay ng bakuna, nakamit pa rin ng SJDM ang 90 porsiyentong target na mabakunahan ang mga health worker.

Sa huling datus ng Public Information Office (PIO) ng lungsod noong Abril 6, 2021, nakapagbakuna ang city health department ng 3,459 mula sa kabuuang bilang na 3,895 na mga health worker o 88,81 porisyentong target. Tumanggap sila ng bakuna kung hindi man Sinovac ay AstraZeneca.

Ang lungsod ay nakapagbakuna rin ng 100 porsiyento mula sa target na 220 katao na nakapagrehistro na pawang may comorbidities o nasa kategoryang A3. Gayunman, sinabi ng PIO na kasalukuyan pang ina-update ng lungsod ang mga nasa kategoryang A3 batay sa karagdagang datus at bilang ng mga nagparehistro.

Ipinagpatuloy rin ng lungsod ang pagbabakuna sa target na 22,039 na mga senior citizen na nakapagrehistro para mabakunahan bagama’t nauna ng itinigil pansamantala ng pambansang pamahalaan ang paggamit ng AstraZeneca sa mga may edad dahil sa usaping pangkaligtasan.