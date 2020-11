P100K pabuya sa sumbong vs ghost project

Nag-alok ng pabuya si Pangulong Rodrigo Duterte mula P50,000 hanggang P100,000 para sa impormasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian o gagawa pa lamang ng korapsiyon.

Sinabi ng Pangulo sa kanyang regular na mensahe sa bayan na P50,000 para sa maliit na kontrata at P100,000 naman ang reward para sa sino mang makapagbigay ng impormasyon sa malaking kontrata o ghost projects na kinasangkutan ng isang opisyal o kawani ng gobyerno.

“Take note of my P50,000- P100,000 reward.Ibulong mo lang, huwag kang magbigay ng pangalan. Pag na ano namin na totoo, bantayan lang namin then I will allow it to ripen to a crime, pagkatapos kami na ang bibira,” anang Pangulo.

Hindi na aniya kailangang magpakilala ang tipster para hindi malagay sa peligro ang buhay ng mga ito laban sa mga isinumbong na corrupt officials.

“I will keep your identity secret until I reach my grave. Hindi ko kayo bubukuhin, hindi ko kayo ipapasubo,” dagdag ng Pangulo.

Pero kung hina-harass aniya ang mga nagsumbong, sinabi ni Pangulong Duterte na siya ang haharap sa mga tiwaling taga-gobyerno basta ipaalam lamang sa kanya ng tipster.

“I will deal with the devil. Iyan ang gusto ko, bumaril ng tao na legal. Kaya kung tinatakot ka, paalamin mo ako, I’d be happy to make you happy,” wika ng Presidente.

Isinapubliko rin ng Pangulo sa kanyang mensahe sa bayan ang pangalan ng mga corrupt officials at mga kawani ng gobyerno na nasuspinde at dinismis na sa serbisyo.

Hindi aniya kawalan sa gobyerno ang mga corrupt dahil maraming mas matitino at tapat na Pilipinong handang magtrabaho para sa tao.(Aileen Taliping)