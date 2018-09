P100K-P500K multa sa maling paggamit ng donasyon

PINALILIMITAHAN ni Senador Leila de Lima ang public solicitations at magpatupad ng mabi­gat na kaparusahan sa maling paggamit ng mga pondo na nakukuha sa naturang aktibidad.

Layon ng Senate Bill 2014 ni De Lima na protektahan ang mga benepisyaryo at ang publiko laban sa mapagsamantalang indibiduwal.

Sa kanyang panu­kala, aamyendahan ang “Solicitation Permit Law” upang mapigilan ang mga abusado na magsamantala sa kabaitan ng iba.

Isinusulong din sa proposed “Public Solicitation Act” na lagyan ng sistema ang pagbibigay ng temporary solici­tation permits sa mga indibiduwal o organisasyon na nanganga­ilangan ng tulong sa panahon ng kalamidad.

“Reported abuses in the conduct of solicitation activities bring to the forefront the need for regulation of organizations, agencies, groups and individuals in order to protect the general public from unscrupulous individuals,” saad ni de Lima.

Binigyang-diin ni De Lima na nagkaroon na ng maraming isyu sa solicitation activities kabilang na ang monitoring at pagbibigay-awtoridad sa mga indibidwal na magsagawa ng solicitation, ang pagbabantay sa pondo at ang proteksyon ng publiko sa exploitation.

“Through putting up stronger mechanisms to mandate the accountability of solicitors, rights of beneficiaries are protected,” pahayag ni De Lima.

“The bill ultimately seeks to safeguard the welfare of the most vulnerable by ensuring that proceeds raised for the benefit of our disadvantaged countrymen will rightfully be translated to programs that will help their causes,” dagdag nito.

Sa ilalim ng panukala, ang mga abusado ay mahaharap sa isa hanggang tatlong taong pagkabilanggo at multa na P100,000 hanggang P500,000.