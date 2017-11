P100K bounty sa killers ng Grab driver, pinadadagdagan

Para mas mapadali ang pagdakma sa killers ng Grab driver na si Gerardo ‘Junjie’ Maquidato Jr., inirekomenda ng isang kongresista na dagdagan pa ang P100K bounty.

Ayon kay Assistant Majority Leader at 1-Ang Edukasyon Party-list Rep. Salvador Belaro Jr., pabor siya sa hakbang ng Grab Philippines na magbigay ng pabuya para sa ikadarakip ng mga salarin sa likod ng pagpatay kay Maquidato.

Gayunpaman, may magagawa pa aniya ang Grab para mapabilis ang pagkamit ng hustisya sa nangyari.

“Grab can take that move one step further. They can, and I think they should, let Grab passengers help increase that bounty. Frequent Grab passengers would be willing­ to contribute to that bounty and to a fund for the immediate family of Junjie Maquidato to help them weather at least the financial difficulties of losing their provider,” mungkahi ng solon.

Naniniwala ang kongresista na bukod sa pag-aalay ng dasal ay malakin­g bagay ang pagbabayanihan para sa agarang ikalulutas ng krimen.

“With our collective vigilance, technology, and effective police work, the murderers will be brought to justice,” ayon pa kay Belaro.