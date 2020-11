P1.8 trilyon lugi sa pandemya

Inaasahang lolobo pa ang pinsalang hatid sa ekonomiya ng pandemya na sinundan pa ng magkakasunod na bagyo.

Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto dahil sa pandemya ay mahigit sa P1.8 trilyon na ang economic losses ng bansa at hindi pa kasama dito ang epekto ng mga nagdaang bagyo.

“Wala pa ang sa bagyo. So far, P82 billion pa lang damages. And this will increase in the days ahead,” ayon kay Recto.

Kasabay nito ay sinabi ni Recto na mahigit P82.4 bilyon o kalahati pa lang na kabuuhang pondo sa Bayanihan to Recover as One Act ang nai-release.

Sa kanyang interpelasyon sa panukalang P4.5 trilyong national budget para sa 2021, sinabi ni Recto na ang nasabing halaga ay kalahati lang ng P165.5 bilyon nailaan sa naturang program.

“So far, only P82.4 [billion] has approximately been released as of today. So even with regards to Bayanihan 2, there’s still a shortfall in spending,” pahayag ni Recto na sinang-ayunan naman ni Senate finance committee chair Senador Sonny Angara na sponsor ng panukala.

Ayon pa kay Recto, may pera aniya ang gobyerno subalit ang problema ay ang mabagal na paggamit nito.

“We do have the cash, hindi problema yung cash. Ang problema mabagal yung spending,” sabi ng senador.

Sa P4.3 trilyong spending program sa taong ito, ayon kay Recto, P3.022 trilyon lang ang nailabas nitong Setyembre.

Aniya, ang below-program underspending ng gobyerno ay maaring isa sa mga dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng 11.5 porsiyento pagbaba sa gross domesic product (GDP) sa third quarter ng taong ito. (Dindo Matining)