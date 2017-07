Arestado sa entrapment operation ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang lady manager ng Metrobank, ang pangalawa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas, dahil sa P1.75 bilyong halaga ng fake loans.

Iniharap ng NBI sa isang press conference kahapon ang inarestong si Maria Victoria “Mar­ivic” S. Lopez, head ng Metrobank Corporate Service Management at taga-Quezon City.

Bilang isang top exe­cutive, sumusuweldo umano si Lopez ng mahigit sa P250,000 kada buwan. May 30-taon na rin umano itong nagtatrabaho sa nasabing bangko.

Ayon kay NBI spokesman Ferdinand Lavin, naaresto ang 53-anyos na bank execu­tive noong Martes (Hulyo 18) sa isang entrapment operation sa Makati City, habang tinatangkang ilipat ang ninakaw na pera sa isang unspecified personal account.

Nabatid na pinamunuan ni Atty. Irvin Garcia, head ng Anti-Fraud Division ng NBI, ang entrapment operation matapos na magreklamo ang bangko nang ma­diskubre ang anomalya noong Hulyo 13, 2017.

Nalaman na ang naturang korporasyon ay mayroon umanong cre­dit loan facility sa bangko na P25 bilyon kung saan dito nagawang isingit ng suspek ang isang P900 milyon at P850 milyong fake loans.

Nagawa umanong manipulahin ng suspek ang mga naturang transaksyon dahil siya ang namamahala at pinagkakatiwalaan sa account ng mga corporate clients ng Metrobank.

Nang aprubahan na umano ni Lopez ang pagbawas ng P2.250 mil­yon sa savings account ng kor­porasyon sa ginawa niyang fake loans at nakapag-isyu na rin ng debit memo ang Metrobank na nilagdaan ni Lopez ay dito na siya binitag ng NBI.

Hindi alam ni Lopez na bago pa man siya naaresto at gumawa ng instructions para i-debit sa savings account ng kanilang kliyente ay nakumpirma na ng Metrobank sa kliyente ang naturang fake loan transactions at inihayag na rin na wala silang ganoong transaksiyon.

“Kung nakalu­sot ‘yung transaksiyon na `yun dun `yun papasok sa ginawa niyang accounts. Sa kanya mapupunta `yung P2.250 milyon, hindi mahahalata `yun sa dami ng transaksiyon ng kumpanya agad-agad,” ayon kay Lavin.





Sinampahan na si Lopez ng kasong qualified theft, falsification at pag­labag sa General Banking Law sa Makati Prosecutor’s Office. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansa­mantalang kalayaan.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng NBI para matukoy kung may iba pa umanong ginawang ano­malya sa kanilang bangko si Lopez kung saan ginamit nito ang kanyang posisyon at tiwala sa kanya ng bangko.

Tiniyak naman ni Lavin na ginagawa lahat ng NBI ang hakbang para mabigyan ng proteksiyon ang pera ng mga kli­yente ng bangko.

Samantala, tiniyak din ng Metrobank na walang naapektuhang bank customers sa ginawa ni Lopez.

“In the context of the bank’s 1.9 trillion peso financial resources, rest assured that we contnue to operate business as usual for the bank and our customers,” pahayag ng Metrobank.

Inamin naman kahapon ng Universal Robina Corp. (URC), isang malaking food processing company, na ang pekeng loans ay kinuha mula sa kanilang credit facility sa Metrobank.

“We thank Metrobank President Fabian Dee for giving us heads up advice on this unfortunate development and his assurances that URC will not be financially impacted in any way by this incident,” ayon sa pahayag ng URC.

Ipinahayag naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Nestor Espenilla na tiwala siyang malalampasan ito ng Metrobank.

“Banks have controls so that these kinds of things can be mitigated and withstood,” ani Espenilla. Pero, sinabi pa nito na, “We have to look into the adequacy of those controls if in fact a signi­ficant crime happened.”