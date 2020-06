P1.5T job package ni Cayetano 10 ulit na Napoles scam

Inakusahan ni House Assistant Minority Floor Leader France Castro na masahol pa ng halos 10 ulit sa kontrobersyal na Nopoles scam ang pinagtibay na P1.5 trilyon COVID-19 Unemployment Reduction Ecomic Stimulus (CURES) Bill ni Speaker Alan Peter Cayetano at mga kaalyado nito na ang tanging layunin ay mag-ipon ng `electoral war chest’ para sa susunod na eleksyon.

Sa paliwanag sa kanyang negative vote kasunod ng third reading approval ng CURES Bill sa ilalim ng House Bill No. 6709 , mistula umanong fundraising operation ang nasabing batas para sa 2022 national election.

“Political patronage, electoral war chest patungong 2022—hindi sa job creation, hindi pagtugon sa krisis buhat ng COVID-19… with all these flaws, the CURES bill will be worse than the disease. I therefore vote no,”giit ni Castro.

Ang CURES Bill na inisponsoran nina Cayetano at Deputy Speaker for Finance Luis Raymund `LRay’ Villafuerte ay sinasabing magbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga lugar na tinamaan ng coronavirus pandemic.

Sa ilalim ng HB 6709, P1.5-trillion ang alokasyon sa “government spending on infrastructure is a vehicle towards economic recovery from the COVID-19 pandemic.”

“Tila pumipirma tayo ng isang blankong tseke na ihahandog sa Pangulo para sa isang spending spree sa kung anong mga proyektong nanaisin niya. At dahil pork barrel, saan mapupunta ang 1.5 trillion?”turan pa ng mambabatas.

Si Janet Napoles ang itinuturong utak ng P10 billion pork barrel fund na kinasangkutan ng mga dati at kasalukuyang miyembro ng Senado, Kamara at mga local government official. (JC Cahinhinan)