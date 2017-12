P1.58T power contracts tagilid sa ERC corruption

Nangangamba si ­Energy Regulatory Commission (ERC) Chairperson Agnes Devanadera na posibleng dumanas ng malawakang blackout ang ang Metro Manila at iba pang parte ng bansa dahil sa pagkaka-suspendi ng mga matataas na opisyal ng komisyon.

Sinabi pa nito na tiyak na mapaparalisa ang buong komisyon dahil sa suspensiyon ng mga opisyal nito dahil sa umano’y pagpapabor ng ERC sa loob ng nakalipas na 20 taon sa Meralco na mangolekta ng P200 bilyon mula sa mga konsyumer sa pamamagitan ng pag-exempt sa competitive selection process (SPS) para sa power supply agreements (PSAs).

Paliwanag ni Devanadera na dahil sa suspension order ng mga kasama niya ay hindi na sila makapagdaraos ng mga pagpupulong bilang isang collegial body para maresolba ang mga naka­binbing usapin sa ERC.

Kabilang aniya sa mga nakabinbing kaso at petisyon na dapat nilang pag-usapan ay ang rehabilitation pro­jects sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyo, aplikasyon ng mga electric cooperative pati na rin ang transmission at power supply agreements sa ibang mga kompanya.

Dagdag ni Devanadera, umaabot sa P1.58 trillion ang halaga ng mga proyekto at aplikasyon na nakabinbin sa komisyon at tiyak na mapaparalisa ang kanilang operasyon kapag hindi naresolba ang mga ito.

Mismong araw ng Christmas party ng ERC noong Disyembre 11 nang matanggap nina ERC Commissioners Alfredo J. Non, Gloria Victoria C. Yap-Taruc, Josefina Patricia M. Asirit, at Geronimo D. Sta. Ana ang kautusan ng Office of the Ombudsman na nagsususpinde sa kanila sa loob ng isang taon at pagsasampa pa ng kasong graft laban sa mga naturang opisyal.

Kasama rin si da­ting ERC Chairman Jose Vicente Salazar sa pinatawan ng parusa bagama’t nauna na itong sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Upang hindi umano mangyari ang kanyang pinangangambahang situwasyon, sinabi ni Devanadera na kakausapin niya ang Pangulo para magpasya sa suspension order ng mga opisyal dahil bilang appointing authority, may kapangyarihan aniya ang Chief Executive na magdesisyon sa usapin.

Ang Pangulo ang nagtatalaga sa mga ­opisyal ng ERC.

Nag-ugat ang suspension order at ang pagsasampa ng kaso laban sa mga ERC commissioners bilang tugon ng Ombudsman sa reklamong isinampa ng non-government organization na Alyansa Para sa Bagong Pilipinas noong nakaraang taon.





Inakusahan ng grupo ang mga opisyal ng ERC na pinaboran ang Meralco, ang kompan­yang pag-aari ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan, sa pamamagitan ng pag-reset ng CSP effectivity date mula Abril 30, 2016 hanggang Nobyembre 30, 2016 upang sa gayon ay mai-exempt ang PSA mula sa ginagawang public bidding.

Samantala, tiniyak ng Malacañang na hindi mapaparalisa ang ope­rasyon ng ERC, ang hindi lamang umano magagawa ay makabuo ng mga desisyon at polisiya dahil wala ang mga commissioner na kasama dapat magdesisyon sa mga mahahalagang bagay sa ahensiya.