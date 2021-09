P1.58B shabu nasamsam ng PDEA, PNP, BOC sa Cavite

Nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), katuwang ang Philippine National Police (PNP) at Bureau of Customs (BOC) ang mahigit sa P1.58 milyong halaga ng shabu, sa dalawang magkasunod na operasyon sa Imus at Bacoor, Cavite kamakalawa ng gabi, na nagresulta rin sa pagkakapatay sa dalawang drug suspects at pagkakaaresto sa dalawang iba pa.

Ang naturang buy-bust operation ay naging posible dahil sa kooperasyon ng PNP, PDEA, BOC, sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service of the Intelligence Group (CIIS-IG), Armed Forces of the Philippines (AFP), at mga lokal na pulis.

Nabatid na sa buy-bust operation sa Bacoor, dakong alas-9:30 ng gabi, nakumpiska ng mga awtoridad ang daan-daang Chinese-labeled packs na naglalaman ng hinihinalang Methampethamine Hydrochloride o shabu na tumitimbang ng 181 kilo at may market value na humigit-kumulang sa P1.25 bilyon.

Sa naturang operasyon, na nauwi sa engkwentro, napatay rin ng mga awtoridad ang dalawang suspek na nakilalang sina Basher Bangon, 59, ng Cagayan de Oro, at ang kanyang kasamahan na si Danilo Untavar, 51, ng Datu Ismael, Dasmarinas City, sa Block 6, Lot 15, Springville Executive 1, Molino, Bacoor.

Ayon sa pulisya, si Bangon, na siyang target ng operasyon, ay kilala umanong top-level drug personality na may kaugnayan sa Chinese drug syndicate at ang kanyang main market ay pinaniniwalaang ang Visayas at Mindanao areas.

Sinabi ni PDEA Director General Wilkins Villanueva, ang mga suspek ay tinatawag na “bodegeros” ng Chinese drug trafficking organization.

Paliwanag naman ni PDEA Calabarzon director Juvenal Azurin na ang Bacoor site ay ginagamit na stockroom para sa Golden Triangle Syndicate at pinaniniwalaang may koneksiyon sa operasyon sa Zambales noong Setyembre 7.

Bukod sa 181 kilo ng shabu, nakarekober din ng isang kilo ng suspected shabu, na siyang subject ng operasyon, P600,000 at dalawang pistola.

Sa simultaneous operation sa Brgy. Magdalo, Bahayang Pag-Asa, Imus, Cavite naman alas-9:15 ng gabi ay nakasamsam ang anti-narcotics team ng 48 kilo ng shabu na may tinatayang nasa P331.2 milyon.

Naaresto rin nila ang mag-asawang suspek na sina Lani Micoleta, 45, at Aldwin Micoleta, 47, na kapwa taga- Imus, Cavite.

Ang dalawa ay kilala umanong associates ni Basher Bangon at naniniwala ang mga operatiba na mula sila sa parehong grupo. Sila ay sinasabi ring distributors ng ilIgal na droga sa National Capital Region (NCR) at Region 4A (Calabarzon).

Bukod sa 48 kilo ng shabu, nakumpiska rin ng mga awtoridad ang isang unit ng Samsung phone, dalawang IDs, dalawang Metrobank savings account passbooks, isang wallet, at boodle money.

Ang naturang dalawang operasyon ay isinagawa ng mga awtoridad matapos ang itinuturing na “biggest drug haul” ng taon kung saan nakakumpiska ang mga anti-narcotics operatives ng P3.94 bilyong halaga ng crystal meth sa Zambales.

Sa nasabing operasyon rin, na nauwi sa engkwentro, napatay ng mga awtoridad ang apat na Chinese nationals sa Bataan at naaresto ang tatlong iba pa.