P1.4M shabu nasamsam sa 3 drug ops sa Cavite

HUMIGIT-KUMULANG sa 303.9 gramo ng iligal na droga ang nakumpiska ng Bacoor Police sa tatlong magkakasunod na buy-bust operation mula ala-una nang mada­ling-araw hanggang tanghali kamakalawa, sa Brgy. Molino 3 at Brgy. Niog 3, Bacoor Cavite

Arestado sa unang sultada ang mga drug personality na sina Franco Marquez, Joji Ian Canomizada at Kasandra Martinez.

Narekober sa kanilang pag-iingat 9 na pakete ng hinihinalang shabu na may market value na aabot sa P698,564.00 at tumi­timbang ng halos 103 gramo

Sa sumunod na ope­rasyon ng Bacoor Police,­ alas-nuwebe nang umaga sa Brgy. Niog kung saan natimbog ang babaeng tulak na si Rowena Eugenio alyas Wena.

Aabot sa P680,000 halaga ng shabu na tumitimbang ng 100 gramo na nakalagay sa 3 plastic sachet ang narekober sa suspek, pati na rin ang P2k marked money.

Nabatid na residente ng Brgy. Datu Esmael na kilalang shabu tiangge sa Dasmariñas Cavite, ang naarestong suspek

Kaugnay nito, ala-una nang tanghali nang naaresto ang dalawang drug courier mula Brgy. Datu Esmael sa Dasmariñas City, Cavite, matapos madakma sa Camella West, Brgy. Molino 3.

Naging pakay ng buy-bust operation ang mga suspek na sina Sahariya Omar at Renato Velarde pawang nasa listahan bilang mga street level target.

Nakumpiska sa kanila ang apat na plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumi­timbang ng 100.09 gramo at may market value na P680,612.