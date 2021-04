P1.4B nilaan ng Maynila sa food security program

Kami sa Lungsod ng Maynila ay talaga namang mapalad at may pagpapala pa rin upang makaungos kahit paano sa bawat hamon na dumarating dala ng patuloy na pananalasa ng pandemya.

Nito lamang Marso 25 ay aking nilagdaan ang Ordinance 8739 na nago—authorize ng supplemental budget para sa mga gastusin ng Food Security Program (FSP) ng pamahalaang-lokal ng Maynila. Apat na araw lamang matapos nito ay kasama ang National Capital Region, kung saan bahagi ang Maynila, sa mga ibinalik sa enhanced community quarantine (ECQ) status. Ang nasabing ordinansa ay nagbigay sa atin ng kakayanan na maglaan ng pagkain para sa mga residente ng lungsod na siguradong tatamaan ng kahirapan sa pagkuha ng makakain dala ng ECQ na kinailangan namang gawin dahil sa nakaaalarmang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa.

Binigyang-puna ng Ordinance 8739 na dahil sa patuloy na pagtaas ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa, ang seryosong banta sa kalusugan, kaligtasan seguridad at mismong buhay ng ating mga kababayan, gayundin ang matagalang epekto nito sa kabuhayan at economic activities, nagdeklara ng state of national emergency sa buong bansa ang ating pamahalaan. Gawa niyan, lahat ng government agencies at local government units (LGUs) ay inatasan na magbigay ng buong tulong at pakikiisa sa bawat isa at pagalawin ang lahat ng kinakailangang resources upang magsagawa ng kritikal, mahalaga at wastong disaster response aid at mga hakbang na akma sa panahon upang matugunan ang banta ng COVID-19.

Nakasaad sa Local Government Code na “a supplemental budget may be enacted by the City Council in times of public calamity by way of budgetary realignment to set aside appropriations for the purchase of supplies and materials or the payment of services which are exceptionally urgent or absolutely indispensable to prevent imminent danger to, or loss of, life or property, in the jurisdiction of the local government unit or in other areas declared by the President in a state of calamity. Such ordinances shall clearly indicate the sources of funds available for appropriations, as certified under oath by the local treasurer and local accountant and attested by the local chief executive, and the various items of appropriations affected and the reasons for the change.”

Bilang pagsuporta naman sa determinasyon ng pamahalaang-Maynila na walang dapat na magutom sa lungsod, ang Manila City Council na pinamumunuan ng aking napaka-supportive na Vice Mayor na si Honey Lacuna bilang presiding officer at majority floorleader Atty. Joel Chua, ay nanguna sa local legislative body sa pagpasa ng resolusyon na naga-aprubang magkaroon ng pagbabago sa annual investment program at mag-isyu ng supplemental investment program para sa fiscal year 2021. Layon nito na magdagdag sa maintenance and other operating expenses, partikular na sa welfare good expenses ng Manila Department of Social Welfare sa halagang P1,427,000,000 billion para sa implementasyon ng FSP ng lungsod.

Ang pondo nito ay kukunin sa perang available na at sertipikado ng City Treasurer at City Accountant. Kami sa pamahalaang-lokal ay naglakas-loob na maglunsad ng nasabing FSP na ang layunin ay tiyaking hindi magugutom ang may 700,000 families sa pinakaepektibong paraang kaya namin.

Ang programa ay bunga ng aming determinasyon na tugunan ang kagutuman na dala ng patuloy na kawalan ng kabuhayan, sa pamamagitan ng pagbibigay sa lahat ng pamilya sa lungsod ng regular food assistance na binubuo ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, kape at mga de lata.

Gaya ng palagian kong binabanggit, aking layunin na tiyaking sa Maynila, walang magugutom sa gitna ng pandemya at ito ay aming gagawin sa abot n gaming makakayanan.

Upang matupad ito, kinailangan naming isakripisyo ang ilang infrastructure projects dahil ang kalsada, walang kumakalam na sikmura. Ang mga tao meron.

Kaugnay nito ay aking hinihingi ang pag-unawa ng publiko kung makaranas sila sa Maynila ng lubak o di patag na kalsada habang bumibiyahe. Kinailangan naming isakripisyo ang road projects kapaalit ng pagkain at pinansiyal na tulong para sa mga taga-lungsod na lubhang naapektuhan ng pandemya pagdating sa pinansiyal.

Ang aking taos-pusong pasasalamat para kay Vice Mayor Lacuna, majority floorleader Chua at Manila Councilors, gayundin sa aming mga city personnel na nasa likod ng packing at delivery ng mga food boxes sa mga barangay na siya namang nagpapamigay sa mga residenteng kanilang nasasakupan.

Talaga namang nakaka-proud ang dedikasyon ng aking mga kapwa manggagawa sa pamahalang-lungsod ng Maynila. ***

Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, kailangan ko ang tulong ninyong lahat. Walang magmamalasakit sa Maynila kundi tayo ding mga Batang Maynila. Manila, God first! ***

