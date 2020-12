P1.2M sa winner ng Juvenile Championship

NAG-POST na ang Philippine Racing Commission (Philracom) ng mga nagdeklara ng pagsali sa ‘Juvenile Championship’ na pakakawalan sa Linggo sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite.

Mga batang kabayo na may edad dalawang taon ang bida sa nasabing event, kung saan hahamigin ng owner ng mananalong kabayo sa nasabing event ang P1.2 milyon.

Umabot sa 12 ang nominado, nasa listahan sina Ambisioso, Flattering You, Forest Gump, Hook On D Run, Kevlar, King Tiger, Lovely Julliane, Luke Skywalker, Meteoro, Money Changer, Tiger Boy at Tomorrow Land.

May distansiyang 2,000 metro, inaasahang papatok sina Flattering You, King Tiger at Kevlar ayon sa mga tiempista.

Tatanggap ng P450,000 ang pangalawang kabayong tatawid sa meta habang P250,000 at P100,000 ang makokopo ng third at fourth ayon sa pagkakasunod.

Hahamigin naman ang P70,000 ng breeder ng winning horse.

Nakaraang taon, ang reigning Philippine Sports Association (PSA) Horse-of-the-Year awardee na si Union Bell ang nagkampeon sa nasabing prestihiyosong event para sa mga batang kabayo. (Elech Dawa)