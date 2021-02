P1.2B pinautang ng ADB para sa bakuna

NAGLAAN ang Asian Development Bank ng $25 milyon o P1.2 bilyon para makabili ang Pilipinas ngayong taon ng bakuna laban sa COVID19.

Sabi ng ADB, ang $25 milyon ay bahagi ng $125 milyon (P6 bilyong) pautang na inaprubahan nito noong Agosto 24, 2020 para makapag-advance ng bayad sa mga vaccine manufacturer at masigurong may maidi-deliver na bakuna sa bansa.

“Vaccination is the next critical step to protect lives and promote livelihood opportunities,” sabi ni ADB president Masatsugu Asakawa.

Dagdag pa niya, handa ang ADB na suportahan ang pamahalaan ngayong panahon at tulungan ang ekonomiya ng Pilipinas na makabalik sa dating sigla nito. (Eileen Mencias)