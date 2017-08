Ozamiz shootout, pinaimbestigahan

Naghain ng resolus­yon ang detenidong senador na si Leila de Lima upang imbestigahan ng Senado ang madugong pagsalakay ng pulisya sa compound ng pamilya ni Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog.

Sa inihaing Senate Resolution No. 453, ikinatuwiran ni De Lima ang magkakasalungat na pahayag ng pulisya at saksi sa mga pangyayari bago napatay ang alkalde, misis nitong si Susan, kapatid na sina Octavio at Mona at iba pang indibidwal.

Sa pinakahuling ulat ng pulisya, nasa 16 na katao ang nasawi sa insidente kabilang na ang alkalde.

Ayon kay De Lima, nilabag din ng mga ope­ratiba ang operational procedure ng Philippine National Police (PNP) at ang Rules of Court sa paghahain ng search warrant na ginawa sa mada­ling-araw.